Стало известно состояние водителя, насмерть сбившего пожилого пешехода в Петрозаводске

В ГИБДД Карелии рассказали, в каком состоянии в момент ДТП находился водитель.

Напомним, трагическое происшествие случилось 2 июня в Петрозаводске в районе дома № 27 на Лесном проспекте. Там на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит 80-летний пешеход. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia в момент аварии был пьян.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.