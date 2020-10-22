Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще одна смерть и 128 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Карелии 3
Сегодня 09:05
Обманутым дольщикам в Петрозаводске пообещали достроить их дома 9
Сегодня 06:40
За сутки 11 классов в школах Карелии переведены на дистант из-за коронавируса
Сегодня 09:06
В Минздраве призвали россиян не делать компьютерную томографию без назначения врача 3
22.10.2020 18:40
Пингвины-геи украли яйцо у пингвинов-лесбиянок 4
22.10.2020 21:30

Стало известно состояние заболевшей коронавирусом главы Петрозаводска

Новости. Общество
12:43, 23 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Мэр столицы Карелии Ирина Мирошник сделала КТ и лечится дома.

Как рассказала "Столице на Онего" Ирина Мирошник, температура у нее держалась в течение трех дней.

"Сейчас типичные признаки ковида: утрата обоняния, кашель и утомляемость. Врачами назначено лечение, лечусь дома. Ощущения непривычные и незнакомые, по сравнению с обычными ОРВИ. Это все серьезнее. Берегите себя!" – сказала глава Петрозаводска.

Ранее Мирошник сообщила в соцсети, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 петрозаводского мэра оказался положительным.

"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами. Желаю всем здоровья, берегите себя!", - написала Ирина Мирошник.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-10-23 13:16:14
И вам здоровья, лишь бы ваши заместители не сдали город.
zanoza
2020-10-23 13:07:17
А каково состояние всех больных ,которые проходят это лечение? Давайте уже о всех рассказывать, а то дискриминация получается по признаку общественного положения.
Вася
2020-10-23 12:58:12
Поправляйся,Матвеев ждет тебя.
кир2
2020-10-23 13:28:40
Вася, и Гена и Саша А. тоже , а ещё и Виталик в придачу . Пора уже собираться всем вместе .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь и в субботу
Биоматериал на коронавирус COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" теперь можно сдать и по субботам.
Не тратьте деньги зря
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»