Стало известно состояние заболевшей коронавирусом главы Петрозаводска

Мэр столицы Карелии Ирина Мирошник сделала КТ и лечится дома.

Как рассказала "Столице на Онего" Ирина Мирошник, температура у нее держалась в течение трех дней.

"Сейчас типичные признаки ковида: утрата обоняния, кашель и утомляемость. Врачами назначено лечение, лечусь дома. Ощущения непривычные и незнакомые, по сравнению с обычными ОРВИ. Это все серьезнее. Берегите себя!" – сказала глава Петрозаводска.

Ранее Мирошник сообщила в соцсети, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 петрозаводского мэра оказался положительным.

"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами. Желаю всем здоровья, берегите себя!", - написала Ирина Мирошник.