Стало известно, в каких отраслях экономики Карелии упали зарплаты

Рост начисленной заработной платы в Карелии не коснулся ряда отраслей, в том числе, строительства и добывающих производств.

Это следует из данных Карелиястата о среднемесячной номинальной заработной плате за январь–апрель 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в строительстве зарплата сократилась на 4,6% и составила, в среднем, 35,9 тыс. рублей.

Такое же снижение зарплаты произошло в добыче полезных ископаемых, но она остается одной из самых высоких по сравнению с другими отраслями — в среднем, 70,2 тыс. рублей.

О других отраслях, где сократились зарплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».