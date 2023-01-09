Стало известно, в каких районах Петрозаводска проще всего найти работу

В одном из районов карельской столицы было размещено в 3 раза больше вакансий, чем во всех остальных, вместе взятых.

С начала года работодатели в Петрозаводске разместили уже 5 тысяч вакансий — на 16% больше, чем в конце 2022 года. Эксперты hh.ru выяснили, в каких районах Петрозаводска местные работодатели предлагают работу чаще всего.

Самым богатым на вакансии оказался Центр. Там размещено 72% всех новых вакансий Петрозаводска — намного больше, чем во всех остальных районах, вместе взятых.

На втором месте, также с большим отрывом, идет Ключевая — там было размещено 14% вакансий.

Также новых работников ждут в Железнодорожном районе и на Древлянке. На остальные районы города пришлось лишь по 1% вакансий.