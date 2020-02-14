Стало известно, во сколько России может обойтись голосование по поправкам в Конституцию

"Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов", – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.



Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб, пишут "Ведомости".



"Хотя уже понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде – без таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, но следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами", – объяснила Памфилова.



Формулировка вопросов голосования – это прерогатива законодателя, но по количеству обсуждаемых поправок уже понятно, что все они в бюллетень не попадут, уточнила она. Поэтому следует использовать мобильное приложение и другие возможные способы информирования россиян – потенциальных участников голосования в стране (в общей сложности около 108,5 млн человек).



Что касается вопросов агитации за поправки в Конституцию или против, то "мое предложение – не регламентировать агитацию, иначе мы завязнем в бюрократических процедурах", сказала председатель ЦИК. Но это пока только предложение, окончательное решение за законодателем.

По мнению Памфиловой, оптимальная дата проведения голосования по поправкам – в апреле.

Ранее на встрече с членами рабочей группы президент Владимир Путин сказал, что голосование необходимо провести в будний день и сделать его выходным. При этом он призвал правительство не делать день голосования выходным за счет "каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних".

Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Проект закона был внесен на рассмотрение президентом. Он предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок проведения общероссийского голосования будет прописан ко второму чтению, которое должно состояться в феврале.