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Стало известно, во сколько России может обойтись голосование по поправкам в Конституцию

Новости. Общество
22:00, 14 Февраля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Стоимость голосования может быть сопоставима с бюджетом президентских выборов в 2018 году.

"Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов", – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. 

Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб, пишут "Ведомости". 

"Хотя уже понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде – без таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, но следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами", – объяснила Памфилова.

Формулировка  вопросов голосования – это прерогатива законодателя, но по количеству обсуждаемых поправок уже понятно, что все они в бюллетень не попадут, уточнила она. Поэтому следует использовать мобильное приложение и другие возможные способы информирования россиян – потенциальных участников голосования в стране (в общей сложности около 108,5 млн человек).

Что касается вопросов агитации за поправки в Конституцию или против, то "мое предложение – не регламентировать агитацию, иначе мы завязнем в бюрократических процедурах", сказала председатель ЦИК. Но это пока только предложение, окончательное решение за законодателем.

По мнению Памфиловой, оптимальная дата проведения голосования по поправкам – в  апреле. 

Ранее на встрече с членами рабочей группы президент Владимир Путин сказал, что голосование необходимо провести в будний день и сделать его выходным. При этом он призвал правительство не делать день голосования выходным за счет "каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних". 

Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Проект закона был внесен на рассмотрение президентом. Он предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок проведения общероссийского голосования будет прописан ко второму чтению, которое должно состояться в феврале.

 
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