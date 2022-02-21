Станции техосмотра автотранспорта в районах Карелии закрываются — бизнес становится невыгодным

Отмена обязательного техосмотра автотранспорта привела к закрытию частных станций в районах Карелии из-за падения рентабельности.

Об этом сообщил на совещании правительства министр транспорта республики Сергей Щебекин.

Он напомнил, что согласно изменениям в федеральном законодательстве, с 1 марта отменяется обязательный ежегодный техосмотр автотранспорта физических лиц. Они будут обязаны это делать только при постановке автомобилей на учет или при внесении изменений в конструкцию.

«Там, где это был бизнес, остается только обязательное техобслуживание общественного транспорта, поэтому, если в Калевальском районе пять автобусов, то работать на ежегодном обслуживании этих автобусов, конечно не выгодно», — сказа Щебекин.

По его словам, владельцам общественного транспорта приходится отправлять автобусы на техосмотр в Петрозаводск, что увеличивает их издержки. Для решения этой проблемы Минтранс рассматривает возможность организации государственных станций техосмотра.