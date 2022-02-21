890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники 4
Сегодня 09:26
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
При взрыве газа в Петрозаводске пострадал молодой мужчина — арендатор жилья 2
24.02.2022 14:16

Станции техосмотра автотранспорта в районах Карелии закрываются — бизнес становится невыгодным

Новости. Общество
12:01, 25 Февраля 2022
фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Новости партнеров

Отмена обязательного техосмотра автотранспорта привела к закрытию частных станций в районах Карелии из-за падения рентабельности.

Об этом сообщил на совещании правительства министр транспорта республики Сергей Щебекин.

Он напомнил, что согласно изменениям в федеральном законодательстве, с 1 марта отменяется обязательный ежегодный техосмотр автотранспорта физических лиц. Они будут обязаны это делать только при постановке автомобилей на учет или при внесении изменений в конструкцию.

«Там, где это был бизнес, остается только обязательное техобслуживание общественного транспорта, поэтому, если в Калевальском районе пять автобусов, то работать на ежегодном обслуживании этих автобусов, конечно не выгодно», — сказа Щебекин.

По его словам, владельцам общественного транспорта приходится отправлять автобусы на техосмотр в Петрозаводск, что увеличивает их издержки. Для решения этой проблемы Минтранс рассматривает возможность организации государственных станций техосмотра.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

Сегодня 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 11
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 5
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»