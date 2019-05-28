Станция переливания в Петрозаводске просит сдать кровь на лето

Станция переливания крови в Петрозаводске нуждается в донорах в связи с сезоном отпусков.

В сезон отпусков, каникул и отъезда на дачи потребность в донорской крови возрастает.

"Напоминаем, что потребности в компонентах крови сохраняются в лечебных учреждениях круглый год. Просим Вас посещать и летом станцию переливания для пополнения запасов крови", - написали в группе СПК Петрозаводска.