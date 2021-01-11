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Станция переливания в Петрозаводске проведет рабочую субботу, чтобы пополнить запасы крови

Новости. Общество
11:20, 12 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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Рабочая суббота состоится 30 января.

В паблике республиканской станции переливания крови сообщается, что 30 января состоится рабочая суббота.

Прием доноров с 8.00 до 12.00 по адресу: Пирогова д 4 А.

Предварительная запись с 13.00 до 15.00 по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 .

Специалисты напоминают, что за сутки до донации и утром из рациона необходимо исключить всю жирную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, в том числе масло и сыр, колбасные изделия, яйца, финики, шоколад и бананы.⁣⁣

Напомним, на 10 января Республиканская станция переливания нуждалась в донорах крови O(I) Rh(+/-), A(II) Rh(-), B(III) Rh(+/-), АВ (+/-). Недостаточно на станции крови A(II) Rh(+).

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Комментарии

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кир
2021-01-12 12:25:43
Не поможет.
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