Станция переливания в Петрозаводске проведет рабочую субботу, чтобы пополнить запасы крови

Рабочая суббота состоится 30 января.

В паблике республиканской станции переливания крови сообщается, что 30 января состоится рабочая суббота.

Прием доноров с 8.00 до 12.00 по адресу: Пирогова д 4 А.

Предварительная запись с 13.00 до 15.00 по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 .

Специалисты напоминают, что за сутки до донации и утром из рациона необходимо исключить всю жирную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, в том числе масло и сыр, колбасные изделия, яйца, финики, шоколад и бананы.⁣⁣

Напомним, на 10 января Республиканская станция переливания нуждалась в донорах крови O(I) Rh(+/-), A(II) Rh(-), B(III) Rh(+/-), АВ (+/-). Недостаточно на станции крови A(II) Rh(+).