Старейший в Карелии завод объявил о наборе более 30 рабочих на вакантные места

Сортавальский дробильно-сортировочный завод, который занимается производством щебня, готов принять на работу 31 сотрудника.
Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.
Предприятию требуются бухгалтер, экономист, дробильщик, слесарь-ремонтник, мастер, составитель поездов, грохотовщик, машинист погрузочно-доставочной машины 6 разряда, техник-лаборант, водитель автомобиля, механик, машинист экскаватора 6 разряда, оператор механизированных и автоматизированных складов, мастер цеха, монтер пути, медицинская сестра.
ООО «Сортавальский ДСЗ», имеющий более 40 лет истории, поставляет свою продукцию по северо-западным регионам нашей страны, на строительные площадки Москвы и Московской области.
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