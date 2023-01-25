Старейший заповедник Карелии на 3 дня погрузится во тьму

В заповеднике Кивач предупредили об отключении электричества, уточнив, что экскурсионная зона будет открыта.

Об этом сообщили в администрации заповедника.

Электричества на территории «Кивача» не будет с 9.00 утра 1 февраля до 17.00 вечера 3 февраля.

В заповеднике подчеркнули, что экскурсионная зона будет доступна для посещения. Закрыты будут музей природы и кафетерий «седой Кивач». Кроме того, может возникнуть проблема при оплате входных билетов банковскими картами. В заповеднике указали на возможность оплаты за вход наличными.

Управление заповедника принесло извинения за неудобства.