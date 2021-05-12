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Старинное здание - памятник архитектуры – выставлено на продажу в Карелии

Новости. Общество
12:03, 13 Мая 2021
фото: Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия РК
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Объект культурного наследия Карелии – памятник архитектуры начала ХХ века – выставлен на продажу в Сортавале.

Сообщение об этом опубликовано на сайте частных объявлений.

Согласно данным Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия Карелии, здание было построено в 1905 году по проекту архитектурного бюро «Гезеллиус, Линдгрен и Сааринен» в стиле национального романтизма. На первом этаже здания размещался Национальный акционерный банк и Финляндский банк, на втором — квартиры руководства банка.

Чем уникальна эта постройка и за сколько ее собираются продавать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-05-13 12:25:08
Где оппы, там и распродажи. Создавать не умеют, только продавать народное добро горазды.
Гость
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