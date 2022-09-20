Старшеклассников бесплатно обучат программированию

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, на Госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников.

Курсы проходят в рамках проекта «Код будущего» нацпрограммы «Цифровая экономика». Заявки могут подавать ученики 8-11 классов, сами же курсы идут 2 года, включая в себя 4 учебных модуля продолжительностью 144 академических часа, говорится на сайте Правительства России.

«Курсы направлены на изучение современных языков программирования. На них школьники смогут не только получить углублённые знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах, но и определиться с выбором будущей профессии. В 2021–2022 годах в рамках пилотного проекта бесплатные онлайн-курсы программирования уже прошли более 10 тысяч школьников из 10 регионов России», — отметил замглавы Минцифры России Николай Яцеленко.

Подробнее о том, как пождать заявку на прохождение курсов программирования, можно уточнить на сайте правительства Карелии.