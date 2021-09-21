Старшеклассников в Карелии приглашают заняться регби

В Государственном училище олимпийского резерва в Кондопоге открылось отделение регби-7, туда приглашают молодых людей.

Как информирует паблик «Петрозаводск спортивный», в этом учебном году в Государственном училище олимпийского резерва в Кондопоге открылось отделение по регби-7. Тренировки уже начались, но вакансии по-прежнему есть.

В команду приглашают молодых людей 9-11 классов. Из документов требуется лишь медицинский допуск.

Командой руководит тренер Данил Козлов, приехавший в Карелию из Красноярска. По всем вопросам можно обращаться непосредственно к нему: +7(923)757-79-07 (Данил Викторович).