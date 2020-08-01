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"Старший врач и диспетчер искали среди погибших живых людей"

Новости. Общество
15:40, 02 Августа 2020
фото: © Личный архив Надежды Мелеховой
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Одна из важнейших служб Петрозаводска – станция скорой помощи отметила 90-летний юбилей. Врач Надежда Мелехова, отдавшая работе старшей смены 38 лет, поделилась своими воспоминаниями.

"Я выбрала неврологический профиль, а неврологические больные бывают очень сложными, – продолжает Надежда Мелехова. – Это и коматозные, и неадекватные пациенты. Бывает непросто дифференцировать острые, серьезные состояния. Но выезды к таким больным меня никогда не утомляли, потому что я знала, что меня всегда поблагодарят. …Помню автокатастрофу с участием пригородного автобуса и поезда. Тогда было безумно тяжело, было много пострадавших. Вспоминаю, как старший врач и диспетчер искали среди погибших живых людей. Это, пожалуй, был самый страшный случай в моей практике…", –  рассказала Надежда Мелехова.

Надежде Анатольевне много раз предлагали должность старшего врача в другой бригаде, но она не могла расстаться со своим коллективом.

Подробнее читайте в нашем материале к юбилею службы.

 

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