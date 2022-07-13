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Старт продаж! Новый дом от «СФК»

Новости. Общество
13:00, 27 Июля 2022
фото: © СФК

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Открыты продажи квартир в новом 4-этажном доме на ул. Фурманова

«Строительно-Финансовая Компания» объявила старт продаж квартир в жилом комплексе «Новая Жизнь».

Современный 4-этажный дом из 6 секций будет возведён на ул. Фурманова:

• 4 этажа
• Закрытая территория
• В 5 минутах от центра
• 1,2,3-комнатные квартиры
• Квартиры с террасами
• Большое количество машиномест
• Панорамное остекление балконов
• Видеонаблюдение по всему периметру комплекса
• Низкие коммунальные платежи (сети отопления — ТГК)
• Спортивная и детская площадки на внутренней дворовой территории
• Современные системы учета потребления воды, тепла, электричества

Ввод в эксплуатацию первой секции — 2 квартал 2023 г.

Преимущество двух районов

Расположение комплекса на границе между двумя главными районами Петрозаводска: Перевалка и Центр, позволит комфортно добраться до любой точки города и иметь быстрый доступ ко всей инфраструктуре.  Кафе, магазины, спортивные клубы, остановки общественного транспорта и железнодорожный вокзал — все в шаговой доступности.

Закрытый двор

Закрытый двор жилого комплекса «Новая жизнь» — идеальное место для семейного отдыха.  Игровые комплексы безопасны, функциональны и ориентированы на разные возрастные группы.  Для поддержки здорового образа жизни — спортивная площадка с тренажерами.

Морозоустойчивые культуры растений подобраны так, чтобы в любое время года жители наслаждались красотой вокруг.

Для детей

В 10-минутах от дома находится детский сад № 45 и № 120, со стороны пр. Ленина — детский сад № 93. Для школьников — 3 средние общеобразовательные школы: № 48,11,20, со стороны пр. Ленина — общеобразовательная школа № 10 им А. С. Пушкина.  Для дополнительного образования и развития — Петрозаводская школа искусств им М. А. Балакирева, Дом творчества детей и юношества № 2 и десятки детских клубов.

Разнообразие планировок

Большой выбор планировок позволит найти оптимальный вариант для каждого клиента. Есть классические варианты, европланировки, квартиры с двумя и даже тремя балконами. Для тех, кто ищет квартиру с открытым пространством, подойдёт планировочное решение с террасами на 1 этаже.

Успейте забронировать свою квартиру в жилом комплексе «Новая жизнь». Звоните: 44-55-55

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