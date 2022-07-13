Старт продаж! Новый дом от «СФК»

Открыты продажи квартир в новом 4-этажном доме на ул. Фурманова

«Строительно-Финансовая Компания» объявила старт продаж квартир в жилом комплексе «Новая Жизнь».

Современный 4-этажный дом из 6 секций будет возведён на ул. Фурманова:

• 4 этажа

• Закрытая территория

• В 5 минутах от центра

• 1,2,3-комнатные квартиры

• Квартиры с террасами

• Большое количество машиномест

• Панорамное остекление балконов

• Видеонаблюдение по всему периметру комплекса

• Низкие коммунальные платежи (сети отопления — ТГК)

• Спортивная и детская площадки на внутренней дворовой территории

• Современные системы учета потребления воды, тепла, электричества

Ввод в эксплуатацию первой секции — 2 квартал 2023 г.

Преимущество двух районов

Расположение комплекса на границе между двумя главными районами Петрозаводска: Перевалка и Центр, позволит комфортно добраться до любой точки города и иметь быстрый доступ ко всей инфраструктуре. Кафе, магазины, спортивные клубы, остановки общественного транспорта и железнодорожный вокзал — все в шаговой доступности.

Закрытый двор

Закрытый двор жилого комплекса «Новая жизнь» — идеальное место для семейного отдыха. Игровые комплексы безопасны, функциональны и ориентированы на разные возрастные группы. Для поддержки здорового образа жизни — спортивная площадка с тренажерами.

Морозоустойчивые культуры растений подобраны так, чтобы в любое время года жители наслаждались красотой вокруг.

Для детей

В 10-минутах от дома находится детский сад № 45 и № 120, со стороны пр. Ленина — детский сад № 93. Для школьников — 3 средние общеобразовательные школы: № 48,11,20, со стороны пр. Ленина — общеобразовательная школа № 10 им А. С. Пушкина. Для дополнительного образования и развития — Петрозаводская школа искусств им М. А. Балакирева, Дом творчества детей и юношества № 2 и десятки детских клубов.

Разнообразие планировок

Большой выбор планировок позволит найти оптимальный вариант для каждого клиента. Есть классические варианты, европланировки, квартиры с двумя и даже тремя балконами. Для тех, кто ищет квартиру с открытым пространством, подойдёт планировочное решение с террасами на 1 этаже.

Успейте забронировать свою квартиру в жилом комплексе «Новая жизнь». Звоните: 44-55-55