Стартовали продажи третьего этапа в жилом комплексе "Народный"

Современный панельный дом на улице Профсоюзов зарекомендовал себя, как комфортный, надежный дом для счастливой жизни.

Удобные планировки легко решают проблему интерьерных решений, а удаленность от озера с легкостью компенсируют видовые квартиры. Удобное расположение уже оценили жители первого этапа, ведь теперь "час пик" - это не их сложности, а остановочный комплекс рядом с домом - это очень удобно. Магазин рядом с домом оценили хозяйки, а детские площадки радуют детей и их родителей.

Учитывая многолетний опыт, компания "Баренц групп" знает какие именно планировочные решения привлекательны для клиентов. Именно поэтому третий этап строительства – это удобные планировки и выгодные цены:

Однокомнатная квартира 29,12 кв.м. – от 1 570 000

Евродвушка с отдельной спальней 36,61 кв.м. – от 1 900 000

Евродвушка с отдельной спальней 39,37 кв.м. – от 1 950 000

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