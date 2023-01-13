Стартовал отбор компаний для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях

Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» объявляет начало конкурсного отбора компаний для участия в 2023 году в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом с индивидуальным стендом с господдержкой.

Центр роддержки экспорта приглашает компании из числа субъектов малого и среднего бизнеса заполнить анкету для участия в отборе.

Отбор пройдет с 17 января по 2 февраля 2023 года.

Анкету просят направить в адрес ЦПЭ по электронной почте info@export10.ru.

Подробная информация по телефону 8 (8142) 67-20-64.

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами территории РФ с индивидуальным стендом определиться на основе утвержденного порядка конкурсного отбора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».