Стартовал первый на Ближнем Востоке чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу в Катаре продлится до 18 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартовал сегодня 20 ноября, и продлится до 18 декабря. Церемония открытия прошла в первый день турнира, перед матчем группы «А» Катар — Эквадор.



Открытие турнира состоялось на стадионе «Эль‑Байт» (город Эль‑Хаур), вмещающем 60 тысяч зрителей.



Как говорится на сайте телеканала «Матч ТВ», Катар впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу.



Кроме того, мундиаль впервые проходит на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой.



В финальном турнире чемпионата мира примут участие 32 сборные. Отметим, действующий чемпион мира - сборная Франции. За всю историю чемпионатов мира только восемь стран удостаивались звания чемпионов.



Наибольшее количество титулов на счету Бразилии — пять раз ее команда побеждала в ЧМ. Италия и Германия завоевывали Кубок мира по четыре раза; Аргентина, Уругвай и Франция становились чемпионами по два раза, и единожды чемпионат выигрывали Англия и Испания.



Также отметим, что в нынешнем турнире не участвует национальная сборная России.