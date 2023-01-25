Стартовала продажа билетов на авиарейсы «Петрозаводск-Минеральные Воды»

Из Карелии до Кавказских Минеральных Вод со 2 апреля можно улететь на отдых за четыре часа, сообщили в Минтрансе республики.

Авиапредприятие «Северсталь» открывает рейсы Петрозаводск — Минеральные воды. Рейсы будут выполняться современными комфортабельными самолетами «Sukhoi Superjet 100».

До мая пассажирские перевозки по данному маршруту будут осуществляться с частотой движения один раз в неделю по воскресеньям. Отправление из аэропорта «Петрозаводск» — в 15.30, прибытие в междугородний аэропорт «Минеральные воды» — в 19.30. Отправление из аэропорта «Минеральные воды» — в 10.30, прибытие в Петрозаводск 14.30.

Минтранс напоминает, что расписание авиаперелетов в Минеральные воды и по другим направлениям размещено на сайте аэропорта «Петрозаводск» и на сайте авиаперевозчика и может корректироваться.

Минеральные Воды — курортный город на Северном Кавказе, включенный в Ставропольский край России. Он считается главными воротами в знаменитый курортный регион Кавказские Минеральные Воды, и основной поток туристов здесь не задерживается: отдыхающие направляются в Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и другие популярные центры.