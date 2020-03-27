Стартует конкурс по благоустройству населенных пунктов Карелии

Муниципальным образованиям необходимо подать заявку на участие в период с 1 по 30 апреля, сообщили в правительстве Карелии.

Участиев конкурсе дает возможность привлечь дополнительные деньги на выполнение мероприятий по благоустройству – на поощрение победителей выделяется 3 млн рублей.

Конкурс проводится в двух категориях: городские округа и городские поселения и сельские поселения.

Учитываются доля направленных из бюджета поселения и привлеченных средств на благоустройство, освещенность улиц, активность жителей в субботниках и различных проектах, озеленение территории, ремонт фасадов зданий, ливневки, дренажных систем и другие параметры. То есть мероприятия, направленные на повышение уровня жизни и создание более комфортной и безопасной территории для проживания жителей, комплексная работа.

В этом году подведение итогов конкурса будет осуществляться в два этапа, путем суммирования баллов по установленным положением о конкурсе критериям и на основании оценки членов конкурсной комиссии.

Победители будут определены до 1 июня.

Заявки для участия подаются в электронном виде по адресу: 403kab@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (814-2) 76-72-90.

Ранее сообщалось, что выбранные жителями Петрозаводска проекты для благоустройства получат финансирование.