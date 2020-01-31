Выбранные жителями Петрозаводска проекты для благоустройства получат финансирование

Все три территории, за которые проголосовали петрозаводчане, вошли в число победителей программы поддержки местных инициатив.

Миннац республики объявил список проектов, которые войдут в программу поддержки местных инициатив граждан в 2020 году. Все три общественные территории Петрозаводска, за которые проголосовали горожане в ноябре прошлого года, будут благоустроены, сообщили в администрации города.

Так, в этом году благоустройство ждет территорию у школы № 43, пешеходную дорожку вдоль Лососинского шоссе и скейт-парк на стадионе "Юность".

На реализацию проектов будут выделены средства республиканского (60 %) и городского бюджетов (не менее 30 %). Поддержка организаций и неравнодушных горожан составит не менее 10 %.

Ранее стало известно, сколько средств районы Карелии получат на благоустройство дворов и парков.