Старую картошку есть опасно для жизни

При употреблении в пищу прошлогоднего картофеля стоит помнить об опасностях, заявил эксперт.

В клубнях образуется ядовитое вещество, избавиться от которого не поможет даже термическая обработка, пишет 47news.

Как рассказал радио Sputnik доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев, все дело в том, как хранился картофель.

«Картофель может представлять опасность только в том случае, если он хранился на свету. В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя», — рассказал Мальцев в интервью.

Он предупредил, что ядовитое вещество не пропадет при термической обработке, обрезка зеленой части тоже слабо помогает. Гарантии, что соланина нет в другой части клубня ничтожны.