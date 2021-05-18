Реклама на сайте
Прислать новость
Еще три человека скончались от коронавируса в Карелии 2
Сегодня 09:37
Спортсмен из Карелии за сутки пробежал 203 км на стадионе в Москве 4
Сегодня 12:08
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
Сегодня 12:10
Бизнесмены из Петрозаводска пострадали при крушении вертолета в Архангельской области 2
Сегодня 09:57

Мужчина в Карелии вспомнил старые обиды и избил друга детства табуретом до потери сознания

Новости. Криминал
16:39, 18 Мая 2021
фото: © Imag.one
Загрузка...

Житель Лоухского района очнулся в подъезде соседнего дома и не смог вспомнить, кто его побил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что в подъезде своего дома обнаружила брата, лежавшего избитым на лестничной клетке без сознания. 42-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь. Пациент помнил, что травмы ему нанесли накануне, однако, кто это сделал, он забыл.

По статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью» было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 40-летний ранее судимый местный житель. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал стражам порядка, что пришёл к потерпевшему — своему другу детства — домой.

В ходе застолья гость вспомнил о ссоре, которая произошла между приятелями несколько лет назад. Затаённые давние обиды стали поводом для очередного конфликта. Словесной перебранкой он не закончился. Зачинщик в порыве гнева взял табурет и нанёс несколько ударов хозяину квартиры. Тот, испугавшись, убежал от обидчика и уснул в соседнем подъезде.

Подозреваемый раскаялся в и принёс приятелю извинения.
Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-18 17:19:40
Разборки пьяни. А ну их нафиг, - сказал кот и пошёл спать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

Сегодня 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
Сегодня 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»