Мужчина в Карелии вспомнил старые обиды и избил друга детства табуретом до потери сознания

Житель Лоухского района очнулся в подъезде соседнего дома и не смог вспомнить, кто его побил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что в подъезде своего дома обнаружила брата, лежавшего избитым на лестничной клетке без сознания. 42-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь. Пациент помнил, что травмы ему нанесли накануне, однако, кто это сделал, он забыл.

По статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью» было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 40-летний ранее судимый местный житель. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал стражам порядка, что пришёл к потерпевшему — своему другу детства — домой.

В ходе застолья гость вспомнил о ссоре, которая произошла между приятелями несколько лет назад. Затаённые давние обиды стали поводом для очередного конфликта. Словесной перебранкой он не закончился. Зачинщик в порыве гнева взял табурет и нанёс несколько ударов хозяину квартиры. Тот, испугавшись, убежал от обидчика и уснул в соседнем подъезде.

Подозреваемый раскаялся в и принёс приятелю извинения.

Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.