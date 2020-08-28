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Старые остановочные комплексы демонтируют в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:35, 29 Августа 2020
фото: администрация Петрозаводска
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В администрации Петрозаводска рассказали, что будет со старыми остановками, которые демонтирует подрядчик.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, ООО "Техрент" оказывает содействие в подготовке мест для установки новых павильонов ожидания общественного транспорта.

"Старые подрядчик демонтирует, - сообщили в мэрии. - Пришедшие в негодность отправятся на утилизацию. Те, что ещё можно использовать в дальнейшем, будут отремонтированы и установлены в необорудованных местах остановки городского транспорта".

Кроме этого, ООО "Техрент" в рамках муниципального контракта занимается содержанием улично-дорожной сети Петрозаводска.

Специализированная техника круглосуточно подметает и моет городские магистрали и тротуары. В уборке также задействованы мобильные бригады: они очищают от мусора и смёта остановочные пункты, газоны и прочие труднодоступные для механизированных работ элементы инфраструктуры.

Также подрядчик обрезает разросшиеся кроны деревьев для обеспечения безопасности движения и видимости дорожных знаков и светофоров.

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