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В ГИБДД Карелии сообщили, что за минувшие сутки на территории республики не было зарегистрировано ни одного учетного дорожно-транспортного происшествия.
"Это тот случай, когда статистика по ДТП оказалась приятной.
Так держать!", - сказали в Госавтоинспекции.
Поскольку сегодня в Карелию пришло похолодание, дождь со снегом и сильным ветром, в Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах в условиях непогоды.
В дождь необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, не прибегать к маневрам, в безопасности которых у водителя есть сомнения. Обязательно учитывайте, что на мокрой, скользкой дороге водитель может не справиться с управлением и допустить дорожно-транспортное происшествие, напомнили в ГИБДД.
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