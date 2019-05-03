В ГИБДД Карелии сообщили, что за минувшие сутки на территории республики не было зарегистрировано ни одного учетного дорожно-транспортного происшествия.

"Это тот случай, когда статистика по ДТП оказалась приятной.

Так держать!", - сказали в Госавтоинспекции.



Поскольку сегодня в Карелию пришло похолодание, дождь со снегом и сильным ветром, в Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах в условиях непогоды.

В дождь необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, не прибегать к маневрам, в безопасности которых у водителя есть сомнения. Обязательно учитывайте, что на мокрой, скользкой дороге водитель может не справиться с управлением и допустить дорожно-транспортное происшествие, напомнили в ГИБДД.