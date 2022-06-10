Статистика по ковиду в Карелии показала отсутствие жертв и крайне тяжелых больных

Согласно официальной статистике, за последние сутки не было зарегистрировано умерших от коронавируса, крайне тяжелых больных тоже нет.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1512 человек. Об этом информирует глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 40 инфицированных (4 — дети), из них непривитых — 23 (53,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 212 пациентов, в состоянии средней тяжести — 182 человека, в тяжёлом — 30 (из них непривитых — 30). В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 133959 человек, за последние сутки — 28.

С начала пандемии в Республике Карелия зарегистрирован 136391 инфицированный ковидом, в том числе 17961 ребёнок.