Статистика показала, что туристы России в День Победы устремятся в Петрозаводск

Петрозаводск вошел в десятку популярных городов у туристов на 9 Мая.
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, куда они поедут на майские праздники в этом году.
Так, 31.15 % россиян отправятся в город-герой Севастополь, чтобы увидеть вживую парад Победы и пройтись по мемориальным комплексам военной славы Черноморского флота РФ.
На втором месте - Санкт-Петербург. 14.75 % туристов посетят северную столицу на 9 Мая. «Бронзу» в рейтинге самых популярных городов для празднования Дня Победы получит Волгоград - 13.11 %.
Десять популярных городов у туристов на 9 Мая:
Севастополь, 31.15 %
Санкт-Петербург, 14.75 %
Волгоград, 13.11 %
Сочи, 9.84 %
Москва, 9.84 %
Казань, 8.2 %
Петрозаводск, 4.92 %
Осташков, 3.28 %
Калининград, 3.28 %
Иркутск, 1.64 %
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