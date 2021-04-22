Статистика показала, что туристы России в День Победы устремятся в Петрозаводск

Петрозаводск вошел в десятку популярных городов у туристов на 9 Мая.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, куда они поедут на майские праздники в этом году.

Так, 31.15 % россиян отправятся в город-герой Севастополь, чтобы увидеть вживую парад Победы и пройтись по мемориальным комплексам военной славы Черноморского флота РФ.

На втором месте - Санкт-Петербург. 14.75 % туристов посетят северную столицу на 9 Мая. «Бронзу» в рейтинге самых популярных городов для празднования Дня Победы получит Волгоград - 13.11 %.

Десять популярных городов у туристов на 9 Мая:

Севастополь, 31.15 %

Санкт-Петербург, 14.75 %

Волгоград, 13.11 %

Сочи, 9.84 %

Москва, 9.84 %

Казань, 8.2 %

Петрозаводск, 4.92 %

Осташков, 3.28 %

Калининград, 3.28 %

Иркутск, 1.64 %