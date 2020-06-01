Статистика показала, что в Карелии женщины чаще "отдают" деньги мошенникам

В органах внутренних дел республики за пять месяцев возбуждено 1 087 уголовных дел, связанных с обманом через интернет и мобильную связь, сообщили в МВД Карелии.

Большая часть расследуется в Петрозаводске – 608 дел. Среди иных муниципалитетов в неутешительную тройку лидеров вошли: Кондопожский район (77 обманутых), а также Сегежский район (61) и Костомукша (60).

Наиболее часто на уловки мошенников попадались те, кто через интернет хотел купить одежду, гаджеты, подарки, путевки в санаторий и иное, а также те, кто верил звонкам неизвестных, называвших себя работниками банка.



Возраст обманутых жителей республики разный. Интересно, что женщины чаще мужчин теряют бдительность при бесконтактном общении.



Фиксируются и случаи афер почти что устаревших: переводы сетевым лжецелительницам, лжеженихам из-за границы, злоумышленникам, которые сообщают, что родственник попал в беду. Последняя схема включает не только известные сценарии с дорожными авариями: у одной жительницы Карелии требовали деньги за разрешение мнимого конфликта с сыном, посещающим детсад, у другой – из-за "нехорошей" ситуации с сыном, проходящим срочную службу.

Полиция призывает всех жителей республики крайне настороженно вести сделки в интернете, без гарантий возврата средств не использовать виртуальные доски.

Ранее мошенники под предлогом заработка обокрали доверчивую жительницу Карелии.