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Статистика показала, что в Карелии женщины чаще "отдают" деньги мошенникам

Новости. Криминал
13:26, 02 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В органах внутренних дел республики за пять месяцев возбуждено 1 087 уголовных дел, связанных с обманом через интернет и мобильную связь, сообщили в МВД Карелии.

Большая часть расследуется в Петрозаводске – 608 дел. Среди иных муниципалитетов в неутешительную тройку лидеров вошли: Кондопожский район (77 обманутых), а также Сегежский район (61) и Костомукша (60).

Наиболее часто на уловки мошенников попадались те, кто через интернет хотел купить одежду, гаджеты, подарки, путевки в санаторий и иное, а также те, кто верил звонкам неизвестных, называвших себя работниками банка.

Возраст обманутых жителей республики разный. Интересно, что женщины чаще мужчин теряют бдительность при бесконтактном общении. 

Фиксируются и случаи афер почти что устаревших: переводы сетевым лжецелительницам, лжеженихам из-за границы, злоумышленникам, которые сообщают, что родственник попал в беду. Последняя схема включает не только известные сценарии с дорожными авариями: у одной жительницы Карелии требовали деньги за разрешение мнимого конфликта с сыном, посещающим детсад, у другой – из-за "нехорошей" ситуации с сыном, проходящим срочную службу.

Полиция призывает всех жителей республики крайне настороженно вести сделки в интернете, без гарантий возврата средств не использовать виртуальные доски. 

Ранее мошенники под предлогом заработка обокрали доверчивую жительницу Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-02 14:08:51
Кашпировский, был такой вещатель по телевизору, сначала всю страну загипнотизировал и она развалилась, а теперь его методами деньги отбирают вкрадчивыми голосами. :)
Гость
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