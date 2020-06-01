Мошенники под предлогом заработка обокрали доверчивую жительницу Карелии

В полицию Прионежского района обратилась 57-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Еще в апреле ей позвонил неизвестный и предложил возможность удаленного заработка. Та согласилась и не удивилась, что лжеброкер попросил установить программу удаленного управления телефоном.

Жительница Карелии загрузила постороннее приложение и по просьбе неизвестного открыла онлайн-сервис банка.

Мошенники украли с ее счета более 120 тысяч рублей.

Лишь в конце мая пенсионерка поняла, что история, случившаяся с ней, от начала до конца является обманом.

Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что очередная пенсионерка в Карелии лишилась сбережений после разговора с мошенниками.