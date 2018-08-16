Статистика показала рост доходов населения Карелии

Реальные денежные доходы населения Карелии в июне 2018 года выросли на 1,1% по сравнению аналогичным показателем прошлого года, сообщает Карелиястат.

По сравнению с маем 2018 года этот показатель увеличился на 12,4%. При расчете реальных доходов учитывался рост потребительских цен.

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