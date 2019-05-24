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Новости. Экономика
10:02, 24 Мая 2019
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Статистика: В Карелии наблюдается рост покупательской способности населения

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Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за март 2019 года составила 41256,9 рубля, сообщает Карелиястат.

Реальный размер зарплаты в Карелии, характеризующий покупательную способность населения, по сравнению с мартом 2018 года увеличился на 2,9%, а в целом по стране не изменился.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-05-24 11:41:19
Данные Карелиястат весьма и весьма далеки от истины и основаны лишь на тех данных которые подаются организациями, в основном бюджетными, так как предприятия малого бизнеса от подачи таких данных освобождены. Вон и получается, что зарплаты "ползут вверх" у некоторой категории населения , но основная часть населения этого в своих кошельках не наблюдает и хватит уже нам голову морочить. НАДОЕЛИ!!!
Местный
2019-05-24 11:49:33
Ув . zanoza, Статистика это неотъемлимая часть госпропаганды , народу нужна лапша и макарошки , а то брожения в умах пойдут , не дай бог ещё поумнеют и вопросы будут задавать . Как мы в этом дерьме оказались ? И кто виноват ?
zanoza
2019-05-24 12:15:54
Местный, народу не нужна такая лапша и макарошки, народу нужна нормальная реальная зарплата и реальные рабочие места, а не работа в "серую".
Горожанин
2019-05-24 11:20:09
Это с какого перепугу?! Что изменилось?
Местный
2019-05-24 11:14:05
Торговый оборот в Карелии падает , а покупательская способность растёт . Врут и не краснеют. Сколько же у нас и....в развелось .
Неравнодушный
2019-05-24 11:01:26
Безудержный рост. Некоторые на ценники уже вообще не смотрят, красную икру прямо на пироги намазывают.
goo
2019-05-24 10:39:45
Это без вычета налогов, выплата которых возложена на работодателя. В сумме их 43% - Ставка НДФЛ 13 %, 22% пенсионных, 2,9 соцналог, 5% медицинского налога. Итого получается средняя начисленная - 23 500 руб.
zanoza
2019-05-24 11:34:53
goo, а при чём тут страховые взносы и заработная плата? Страховые взносы исчисляются от фонда заработной платы, но в этот фонд не включаются. И почему это вдруг НДФЛ за счёт работодателя? На сумму НДФЛ уменьшается зарплата к выплате работнику.
goo
2019-05-24 12:24:14
zanoza, Номинальная заработная плата – это совокупность всех начислений работнику за определенный промежуток времени (как правило, месяц), либо за объем выполненной работы. Фактически можно сказать, что это та сумма, которая прописана в трудовом договоре работника, то есть до удержания НДФЛ. Я не говорил что НДФЛ за счет работодателя, я говорил что работодатель осуществляет оплату НДФЛ, не работник.
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