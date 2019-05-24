Статистика: В Карелии наблюдается рост покупательской способности населения

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Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за март 2019 года составила 41256,9 рубля, сообщает Карелиястат.
Реальный размер зарплаты в Карелии, характеризующий покупательную способность населения, по сравнению с мартом 2018 года увеличился на 2,9%, а в целом по стране не изменился.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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