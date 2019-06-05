Статистика: В Карелии ухудшилась экологическая ситуация

"Национальный экологический рейтинг регионов РФ", составленный общественной организацией "Зеленый патруль", показал ухудшение ситуации в Карелии по сравнению с другими субъектами РФ.

В результате исследования экологического состояния регионов, проведенного весной 2019 года, Карелия заняла 35 место – это на 2 пункта ниже, чем при составлении предыдущего рейтинга в конце 2018 года.

В ходе исследования оценивались природоохранные мероприятия, влияние промышленности на экологию и социально-экологические проблемы.

При этом критерии рейтинга стали более жесткими.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".