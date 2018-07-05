Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:58, 05 Июля 2018

Статистики рассказали, когда прекратится миграционная убыль населения Карелии

По теме

Профсоюзы Карелии приглашают на митинг против повышения пенсионного возраста
05.07.18 10:00
ОПРОС: Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
05.07.18 09:45
Ребята с Алтая и Ростовской области приехали поступать в Петрозаводское кадетское училище
05.07.18 09:43
Все новости
Загрузка...

Миграционная убыль населения Карелии, наблюдаемая на протяжении последних лет, прекратится и перейдет в рост после 2020 года, когда республика отметит 100 лет со дня основания.

Это следует из прогноза общих показателей естественного движения и миграции населения Карелии, опубликованного Карелиястатом.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Профсоюзы Карелии приглашают на митинг против повышения пенсионного возраста
05.07.18 10:00
ОПРОС: Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
05.07.18 09:45
Ребята с Алтая и Ростовской области приехали поступать в Петрозаводское кадетское училище
05.07.18 09:43
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-07-05 10:21:39
Хорошо болтать ерундой, когда знаешь, что тебе за это ничего не будет.
gaudealis
2018-07-05 10:20:16
Миграционная убыль населения Карелии, наблюдаемая на протяжении последних лет, прекратится и перейдет в рост после 2020 года

Товарищи, читаем внимательнее и вдумываемся в смысл фразы. По сути, здесь содержатся два прогноза:
1) Миграционная убыль населения в том объёме, в котором она наблюдалась на протяжении последних лет, прекратится;
2) Миграционная убыль населения пойдёт в рост после 2020 года.
То бишь пока мы видим цветочки, в будущем они прекратятся и начнутся ягодки ))))) Нас ждёт нечто совершенно новое, в доселе невиданных объёмах!
Кирюха непутёвый
2018-07-05 10:11:25
Да никогда она не прекратиться , с таким низким уровнем жизни а Карелии и отсутствием роста экономики . Карелиястату веры нет .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту
28.06.2018, 10:39
Дмитриева заподозрили в сексуальном насилии

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 7
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»