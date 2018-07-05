Статистики рассказали, когда прекратится миграционная убыль населения Карелии

Миграционная убыль населения Карелии, наблюдаемая на протяжении последних лет, прекратится и перейдет в рост после 2020 года, когда республика отметит 100 лет со дня основания.

Это следует из прогноза общих показателей естественного движения и миграции населения Карелии, опубликованного Карелиястатом.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".