Статья о депутатской неприкосновенности исключена из Конституции Карелии по инициативе Элиссана Шандаловича

Депутаты Заксобрания при рассмотрении поправок в Конституцию Республики Карелия поддержали предложение спикера парламента Элиссана Шандаловича об исключении из Основного закона статьи 36 о депутатской неприкосновенности.

"Права депутата регионального парламента о свободе высказывания мнения или позиции чётко прописаны в Федеральном законе №184 и не подлежат дополнительному толкованию. Иных преференций нет и быть не должно", - отметил Элиссан Шандалович.

По словам председателя Законодательного собрания, депутаты региональных парламентов и без того наделены широкими правами и возможностями для исполнения своих депутатских полномочий.

"И если встаёт такой вопрос, как привлечение депутата к уголовной или административной ответственности, то он должен отвечать в соответствии с законом", - уверен Элиссан Шандалович.

Напомним, сегодня на заседании Заксобрания депутаты приняли блок поправок в Конституцию Республики Карелия, посвященных вопросам госустройства и местного самоуправления.