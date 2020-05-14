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Стелу "Город воинской славы" установили в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:01, 15 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Завершен монтаж основной конструкции стелы.

Стелу "Город воинской славы" привезли из  из Санкт-Петербурга. В настоящее время ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" ведет работы по установке монумента вблизи площади Кирова. 

Уже установили основную конструкцию. Все работ по контракту планируют завершить до 20 августа: замену дренажной системы, устройство освещения и подходных путей, восстановление газона, лестницы, подпорной стенки. Это довольно серьезный комплекс работ.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел стелу.

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