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Стелу воинской славы в Петрозаводске подсветят

Новости. Общество
16:37, 24 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Все работы по благоустройству территории у стелы "Город воинской славы" планируют завершить к концу августа.

Сегодня глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов посетили площадку, на которой установлена стела "Город воинской славы". Подрядчик сейчас занимается мощением дорожек и площади вокруг монумента. Ранее подрядной организацией выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации, установке подпорных стенок и другие, сообщили в администрации города.

К концу августа стелу и подходы к ней подсветят. Кроме того, будет восстановлено благоустройства прилегающей территории, в том числе лестничного спуска к реке Лососинке. У монумента установят гранитные стены с тематическими бронзовыми барельефами.

Напомним, памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на мете установки стелы, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

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