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Стены "генеральского" дома в Петрозаводске начали ломать (ФОТО)

Новости. Общество
15:39, 18 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Власти Петрозаводска активно проводят реконструкцию дома в центре города – жильцы пожаловались в прокуратуру.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы дома №11 по улице Горького и рассказали, что у них в доме на первом этаже, где ранее располагалась Центральная бухгалтерия, проводятся ремонтные работы.

Муниципальные власти реконструируют помещение бывшей бухгалтерии под жилые квартиры. Уже в марте на первом этаже дома №11 по улице Горького должно появиться 9 квартир: четыре для инвалидов и 5 для семей, которым обязаны предоставить жилье по решению суда.

Реконструкция помещения, по словам жильцов, проводится с шумом и нарушениями: один дизель-генератор, работающий прямо в квартире, чего стоит. Хотя специалисты "Службы заказчика" – муниципального учреждения, контролирующего ход проведения ремонтных работ, так не считают и не видят в работе строителей никаких нарушений.

Так, 17 февраля строители решили прорубить дверные проемы в две квартиры и начали подготовительные работы, предварительно перевесив почтовые ящики на другую стену в подъезде, - чем вызвали очередное беспокойство у жильцов дома.

Как сообщили обеспокоенные жильцы, такие работы, которые затрагивают общедомовое имущество, можно проводить только с согласия собственников. И такое разрешение можно получить лишь на общем собрании, а его никто не организовывал.

Жильцы решили, что рабочие проводят реконструкцию жилых помещений с нарушением ст.290 Гражданского процессуального Кодекса РФ, ст.36 Жилищного Кодекса, и написали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Руководитель техотдела МКУ "Служба заказчика" Татьяна Еркоева сообщила, что ситуация находится под контролем.

"Все работы проводятся в соответствии с проектом, - сказала Татьяна Еркоева. – Такие дверные проемы, которые делают рабочие на первом этаже, есть также и на втором. Стены хоть и являются общедомовым имуществом, но также являются и имуществом жильца. Ведь мы же не спрашиваем разрешения у всех жильцов, если решим сделать перепланировку в квартире".

По словам руководителя техотдела МКУ "Служба заказчика", жильцам нечего волноваться из-за врезки дверей в квартиры, так как кирпичная кладка основания стены не будет нарушена, там проложат железную планку – все будет сделано с соблюдением техники безопасности.

Что происходит сегодня с "генеральским" домом на улице Горького,11, читайте здесь.

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Комментарии

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новый
2020-02-18 15:47:39
Куркулятина не любит инвалидов и многодетных по определению. Так что ничего нового. В советские годы наполучали там квартир нахаляву и думают, что халява будет вечно. А вот и нет. Ошиблись как профессор Плейшнер на Цветочной улице.
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