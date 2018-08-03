Степаненко требует от Петросяна почти 1 млрд рублей

Елена Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с артистом Евгением Петросяном и взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из ближайшего окружения артистов.

"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества, - сказал собеседник агентства. - Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей".

Ранее сообщалось, что рассмотрение иска Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества назначено в Хамовническом суде Москвы на 6 августа.