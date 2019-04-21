Степашин назвал причину отставки Худилайнена

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин назвал одну из причин отставки Александра Худилайнена.

В четверг 18 апреля в правительстве Карелии прошло совещание по вопросам реализации новой программы по расселению аварийного жилья, рассчитанной на 2019-2025 годы. В заседании в Петрозаводске приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор Фонда Константин Цицин.

"Всего с 2008 года было переселено 9,5 тысяч человек из почти 4 тысяч жилых помещений. Программа шла тяжело, как вы помните. Я вспоминаю два совещания здесь (в Петрозаводске) с предшественником, с Худилайненом. Когда он, подписывая протоколы, устанавливал сроки... Секрета Полишинеля тут никакого нет, вы знаете, что отставка бывшего губернатора, руководителя Карелии была сопряжена, в первую очередь, со срывом программы переселения аварийного жилья. Она (программа) буксовала очень серьезно. И в 2014-2017 годах мы имели очень серьезный срыв, низкие темпы", - заявил Степашин вначале совещания.

По его словам, лишь в 2018 году Карелии удалось достичь "значительных результатов".

А теперь, в 2019 году, в Карелии стартует новая программа, реализовывать которую предстоит в течение 6 лет. Более того, власти республики и Фонд ЖКХ уже подписали соглашение о выделении первого транша на I этап программы, который составит без малого 220 миллионов рублей.

Напомним, Александр Худилайнен руководил Карелией с мая 2012 года по февраль 2017 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы по расселению аварийного жилья. Через год его досрочно отправили в отставку.

Почему не все жители попали в новую программу по расселению, читайте здесь.