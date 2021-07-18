Стихи поэтессы из Карелии издадут на испанском

Стихотворения карельской поэтессы Елены Пиетиляйнен будут изданы на испанском языке.

Секретарь Союза писателей России Вадим Терехин, поэт и автор журнала «Север», рассказал о том, что стихи Елены Пиетиляйнен были выбраны для перевода и публикации на испанский язык. Осенью они увидят свет в Колумбии на страницах «Антологии поэзии России». Об этом информирует Минкульт Карелии.

«Карелия и Колумбия стали ближе в поэтическом пространстве!» — сообщила писатель, главный редактор журнала «Север» Елена Пиетиляйнен.

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