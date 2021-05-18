Стихия обрушила дерево на автомобиль в поселке Карелии

В Сортавальском районе прошел грозовой шторм, сообщили в администрации района.

По словам главы города Сергея Крупина, прошедший сегодня ночью грозовой шторм не нанес серьезных повреждений инфраструктуре поселения. Нарушения электро- и водоснабжения в Сортавале и поселке Хелюля было восстановлено в кратчайшие сроки.

Было зафиксировано несколько упадших деревьев из-за штормовых порывов, одно из которых повредило частный автомобиль в поселке Хелюля.

Глава города благодарит АО «ПСК», ПАО «МРСК Северо-Запада» за оперативную работу в восстановлении электроснабжения, а также директоров ООО «Карелводоканал» А.В. Романчика и ООО «Домстройсервис» А.Б. Чайкова за быстрое восстановление водоснабжения.