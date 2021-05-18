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Стихия обрушила дерево на автомобиль в поселке Карелии

Новости. Происшествия
09:08, 19 Мая 2021
фото: © Администрация Сортавальского поселения
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В Сортавальском районе прошел грозовой шторм, сообщили в администрации района.

По словам главы города Сергея Крупина, прошедший сегодня ночью грозовой шторм не нанес серьезных повреждений инфраструктуре поселения. Нарушения электро- и водоснабжения в Сортавале и поселке Хелюля было восстановлено в кратчайшие сроки.

Было зафиксировано несколько упадших деревьев из-за штормовых порывов, одно из которых повредило частный автомобиль в поселке Хелюля.

Глава города благодарит АО «ПСК», ПАО «МРСК Северо-Запада» за оперативную работу в восстановлении электроснабжения, а также директоров ООО «Карелводоканал» А.В. Романчика и ООО «Домстройсервис» А.Б. Чайкова за быстрое восстановление водоснабжения.

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