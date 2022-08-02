Стихия завалила деревьями железнодорожные пути в Карелии (ВИДЕО)

Из-за падения деревьев на железнодорожные пути в Карелии было надолго остановлено движение поездов.

Как сообщает «Петрозаводск транспортный», шквалистый ветер 6 августа повалил деревья на железнодорожные пути в Приладожье, в связи с чем было надолго остановлено движение поездов.

«Большой сбой в движении поездов произошел 6 августа в Карелии. Из-за падения деревьев на пути на участке Суоярви–Элисенваара надолго было остановлено движение поездов. Так двухэтажный поезд № 160А «Петрозаводск–Москва», отправившийся в субботу, 6 августа, в 13.50 из Петрозаводска, прибыл на станцию Сортавала 7 августа в 3.47 (вместо 6 августа в 19.18), а в Петербург — только в 8.59 вместо 1.49. При этом на участке Сортавала-Петербург этому поезду удалось нагнать почти полтора часа отставания», — сообщается на сайте.

Также, по информации специалистов, встречный поезд № 160В из Москвы в Петрозаводск, на участке от Выборга до Петрозаводска был отправлен с грузовым тепловозом 2ТЭ116.

«Сбой был связан с падением деревьев на пути на перегоне Янисъярви–Маткаселькя в Карелии. Движение было восстановлено ночью 7 августа в 2.22», — сообщили специалисты.

«Петрозаводск транспортный» также сообщил, что очень сильно опоздал и поезд № 929Ч «Воттоваара экспресс» сообщением «Суккозеро–Сортавала» (физически являющийся одновагонным «рельсовым автобусом» модели РА-1) — он прибыл 7 августа в 4.12 вместо 6 августа в 20.13. Как люди провели лишние 8 часов в рельсовом автобусе, не оборудованном туалетом, — остается только гадать», — пишет сайт.