Стюардесса оценила способность обычного пассажира посадить самолет

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, оценила способность обычного пассажира без специальной подготовки благополучно посадить самолет.

Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте, сообщает Лента.ру.

По ее словам, распространенное мнение о том, что большинство современных воздушных судов полностью автоматизированы и летают за счет нажатия пилотом "нескольких кнопочек", не соответствует действительности.

"Если это было бы правдой, любой пассажир мог бы безопасно посадить самолет", — заявила бортпроводница. Она добавила, что даже при сегодняшнем уровне развития технологий пилоты принимают максимальное участие в управлении лайнерами и практически все задачи, которые выполняет самолет, в той или иной степени поступают по команде членов экипажа.

Таким образом, заключила блогерша, в реальной жизни неподготовленные пассажиры не смогут благополучно совершить посадку воздушного судна. "Обычный человек даже не сможет настроить связь с диспетчерами, не говоря уже о навигации и программировании", — заключила она.