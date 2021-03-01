Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат Госдумы от Карелии об Америке: "Обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся" 58
Сегодня 10:50
Сирены завоют на улицах столицы Карелии 3
Сегодня 12:55
Эксперт раскрыл простой способ уснуть за 60 секунд
01.03.2021 23:30
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 3
Сегодня 14:00
Шоумен предложил установить для скончавшейся экс-участницы Little Big гранитный памятник из Карелии
Сегодня 07:25
В столице Карелии 58-летняя дама предалась любовным утехам, и ее лишили средства связи 4
Сегодня 12:15

Стюардесса оценила способность обычного пассажира посадить самолет

Новости. Общество
21:30, 02 Марта 2021
фото: @taisacabincrew / TikTok
Загрузка...

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, оценила способность обычного пассажира без специальной подготовки благополучно посадить самолет.

Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте, сообщает Лента.ру.

По ее словам, распространенное мнение о том, что большинство современных воздушных судов полностью автоматизированы и летают за счет нажатия пилотом "нескольких кнопочек", не соответствует действительности.

"Если это было бы правдой, любой пассажир мог бы безопасно посадить самолет", — заявила бортпроводница. Она добавила, что даже при сегодняшнем уровне развития технологий пилоты принимают максимальное участие в управлении лайнерами и практически все задачи, которые выполняет самолет, в той или иной степени поступают по команде членов экипажа.

Таким образом, заключила блогерша, в реальной жизни неподготовленные пассажиры не смогут благополучно совершить посадку воздушного судна. "Обычный человек даже не сможет настроить связь с диспетчерами, не говоря уже о навигации и программировании", — заключила она.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники

Аналитика

Сегодня 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить
Сегодня 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 3
Сегодня 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»