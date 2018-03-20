Сто кубометров пескосоляной смеси высыпали сегодня на улицы Петрозаводска

С трех часов ночи, когда начался снегопад, по городу распределено около 100 кубометров пескосоляной смеси, сообщает мэрия Петрозаводска.

По информации городской администрации, сильный утренний снегопад не оказал серьезного влияния на дорожную ситуацию в Петрозаводске. Компания "ТехРент", занимающаяся уборкой снега в городе, "с ночи ведет интенсивную противогололедную обработку" улично-дорожной сети карельской столицы.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, после окончательного завершения осадков к очистке улиц и тротуаров от снега готова приступить техника.

"С трех часов ночи, когда начался снегопад, по городу распределено около 100 кубометров пескосоляной смеси. Сейчас обработка смесью продолжается. Когда снегопад завершится, мы готовы вывести технику для проведения оплужки улиц", - рассказал исполнительный директор ООО "ТехРент" Александр Сорокин.

Одновременно с этим ведется ручная очистка отдельных участков города.

"Мобильные бригады рабочих заняты уборкой от снега остановок общественного транспорта (всего по контракту она должна производиться на 250 остановках) и пешеходных переходов. После окончания снегопада к очистке и противогололедной обработке тротуаров готовы приступить трактора", - отметил Сорокин.

Ожидается, что снегопад закончится в течение нескольких часов.

"Ситуация на дорогах столицы Карелии оценивается специалистами как нормальная", - заключили в мэрии.