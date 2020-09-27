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Сто жителей деревни Карелии остались без воды

Новости. От читателей
16:31, 28 Сентября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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В деревне Ряймяля Питкярантского района жильцы домов на трех улицах остались без воды из-за старого прохудившегося водопровода.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители деревни Ряймяля Питкярантского района и рассказали, что уже месяц не могут ни помыться, ни постираться, ни приготовить еду.

"С 24 августа у нас нет питьевой воды. Мы не можем ни помыться, ни постираться, ни приготовить толком еды, напоить домашний скот, а все из-за того, что водопровод настолько ветхий, вода просто-напросто не доходит до улиц Совхозной, Новой, Полевой", – написали авторы обращения.

Жители беспокоятся о том, что если власти района не начнут решать проблему уже сегодня, то проблема к зиме только обострится.

Сами местные жители, уставшие жить в таких условиях, написали заявления к руководству местной администрации и в районную прокуратуру, но результатов пока нет.

 

"Дело в том, что та часть деревни, куда не поступает вода, находится чуть выше второй половины деревни, где вода практически есть всегда. Не хватает давления, трубы обветшали за 40 лет эксплуатации, – написано в обращении. – Уже не первый год до жителей этих улиц (порядка 100 человек) не доходит вода в субботу, когда у всех бани, в обеденное и вечернее время, в праздничные дни. Летом люди вынуждены дежурить ночью у своих кранов, чтоб хоть немного набрать воды, и то, как показало это лето, и в 3, 4, 5 утра воды, бывало, не поступало вообще. А это ведь в разгар сельскохозяйственного сезона – время, когда в деревню приезжают к бабушкам погостить на лето внуки, когда на одну корову требуется не 3 ведра воды, а ведер 5. К слову, на этих улицах есть несколько сельскохозяйственных подворьев, где разводят свиней, коров, птицу. Представьте, что в сентябре люди копали картошку, а им элементарно после поля нет возможности помыться, намыть свой дом, постирать белье. Что это за жизнь без воды. В деревне есть колонка, но не у всех есть возможность принести, привезти воды. Много стариков, которым физически не принести по 5-10 ведер на день для нужд".

Жители деревни Ряймяля хотят быть услышанными и просят власти, чтобы на проблему с водой в населенном пункте обратили свое внимание чиновники и помогли решить проблему, пока не наступили холода.

Как ответили редакции в администрации Питкярантского района, сегодня специалисты ЖКХ у приступили к ремонту водопровода в деревне Ряймяля и в ближайшее время рабочие заменят часть трубы, чтобы вода поступала во все дома.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-28 16:58:20
Подошли к 100-летию республики с разбитым корытом! Зато пр-т Ленина покрасили :)
новый
2020-09-28 16:40:05
Пишите Путину. Прилетит на вертолете и починит ваш водопровод.
Гость
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