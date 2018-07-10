Стоимость бензина в Карелии с начала года выросла на 13,4%

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В июне средняя цена на бензин в республике составила 43,19 рубля за литр и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 3,8%, сообщает Карелиястат.
Темпы роста цен на бензин в 4 раза опережают инфляцию в Карелии. В первом полугодии она составила 2,6%.
Ранее Карелиястат опубликовал данные о снижении цен на автомобильное топливо в первые дни июля в Петрозаводске.
На сколько снизились цены на бензин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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