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Новости. Общество
09:47, 10 Июля 2018

Стоимость бензина в Карелии с начала года выросла на 13,4%

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В июне средняя цена на бензин в республике составила 43,19 рубля за литр и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 3,8%, сообщает Карелиястат.

Темпы роста цен на бензин в 4 раза опережают инфляцию в Карелии. В первом полугодии она составила 2,6%.

Ранее Карелиястат опубликовал данные о снижении цен на автомобильное топливо в первые дни июля в Петрозаводске.

На сколько снизились цены на бензин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2018-07-10 10:52:09
Также втихаря увеличился налог на дороги - 35 рублей за "лошадку"!! Что дальше!!??
Плейшнер
2018-07-10 10:40:06
И почему молчит УФАС вместе с Пряхиным ? Страх перед монополистами , типа Роснефти , сковал сознание .
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