Стоимость билетов на "Ласточку" из Карелии решили сильно не поднимать

Цены на 1 июня из Петрозаводска в Новгород и Псков выросли в разы, но в ОЖД решили снизить базовую ставку.

Ранее сообщалось, что значительный рост цен ( в 3-5 раз) на билеты связан с окончанием специальных тарифных акций.

В пресс-службе ОЖД рассказали, что к запуску поезда "Ласточка", соединяющего Псков, Великий Новгород и Петрозаводск была приурочена специальная тарифная акция, позволяющая приобрести билеты по сниженной стоимости до 31 мая. С 1 июня стоимость билетов на данные поезда формируется в соответствии с приказом ФАС.

Но, учитывая социальную значимость маршрута, для повышения транспортной доступности населения было принято решение о снижении базовой ставки на 50% на поезда отправлением с 1 июня.

Так, например, стоимость билетов на поезда, отправляющиеся 10 июня составит:

- от Великого Новгорода до Петрозаводска в бизнес-классе 1570 рублей, в экономическом классе – 671,5 рублей;

- от Великого Новгорода до Пскова в бизнес-классе – 868,4 рублей, в экономическом классе – 371,8 рублей.

Кроме того, для отдельных категорий пассажиров продолжат действовать специальные предложения, например скидки в размере 30% для пассажиров старше 60 лет (пенсионеры) или до 21 года (школьники, студенты).