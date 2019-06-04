Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:36, 04 Июня 2019
фото: ТАСС / Артур Лебедев

Стоимость билетов на "Ласточку" из Карелии решили сильно не поднимать

Загрузка...

Цены на 1 июня из Петрозаводска в Новгород и Псков выросли в разы, но в ОЖД решили снизить базовую ставку.

Ранее сообщалось, что  значительный рост цен ( в 3-5 раз) на билеты связан с окончанием специальных тарифных акций. 

В пресс-службе ОЖД рассказали, что к запуску поезда "Ласточка", соединяющего Псков, Великий Новгород и Петрозаводск была приурочена специальная тарифная акция, позволяющая приобрести билеты по сниженной стоимости до 31 мая. С 1 июня стоимость билетов на данные поезда формируется в соответствии с приказом ФАС.

Но, учитывая социальную значимость маршрута, для повышения транспортной доступности населения было принято решение о снижении базовой ставки на 50% на поезда отправлением с 1 июня.

Так, например, стоимость билетов на поезда, отправляющиеся 10 июня составит:

- от Великого Новгорода до Петрозаводска в бизнес-классе 1570 рублей, в экономическом классе – 671,5 рублей;

- от Великого Новгорода до Пскова в бизнес-классе – 868,4 рублей, в экономическом классе – 371,8 рублей.

Кроме того, для отдельных категорий пассажиров продолжат действовать специальные предложения, например скидки в размере 30% для пассажиров старше 60 лет (пенсионеры) или до 21 года (школьники, студенты).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-06-04 10:18:41
"Экономически обоснованный тариф", который можно легко срезать вдвое. Примерно так же формируют цены энергетики.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"

Аналитика

03.06.2019 09:41
Капитал
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал 4
31.05.2019 16:20
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 07:27
Без политики
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
Как правильно выбрать солнечные очки
31.05.2019 17:20
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
"Символ женственности", или Эффект на кончике ножа
30.05.2019 10:59
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»