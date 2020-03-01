Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы

Размер платежей за теплоснабжение будет пересмотрен из-за аномально теплой зимы для жителей регионов, где платежи начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — рассказали изданию в ведомстве. Какая ситуация с тарифами на тепло складывается в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".