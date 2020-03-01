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Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы

Новости. Общество
09:06, 02 Марта 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Размер платежей за теплоснабжение будет пересмотрен из-за аномально теплой зимы для жителей регионов, где платежи начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — рассказали изданию в ведомстве.

Какая ситуация с тарифами на тепло складывается в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-03-02 10:09:54
Будут долго динамить-совещаться, но скидку сделают на сотню-две рублей. И это по сравнению с суровыми зимами.
Они же уже неожиданную прибыль поделили. Какой возврат?!
Гость
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