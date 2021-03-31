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Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей

Новости. Общество
06:40, 01 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Повышение стоимости проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска произойдет 10 апреля, об этом сообщается на портале общественного транспорта города.

"С 10 апреля стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска будет составлять 37 рублей, - сообщается на портале общественного транспорта Петрозаводска. - Изменение стоимости проезда произойдут в автобусах ООО "АТП", ООО "АТП- 2", ООО "АТП-3", ООО "Автосити" и ООО "Транспортная компания", то есть на маршрутах №№ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22".

По маршрутам №№3, 9, 17, 25, 26, 27, 29 информации на сайте нет.

Напомним, сегодня стоимость проезда в маршрутных автобусах составляет 33 рубля.

Ранее поднятие стоимости проезда с 28 до 32 рублей  автоперевозчики связывали с постоянным ростом цен на топливо и запасные части, необходимостью несения общепроизводственных издержек, ростом налогообложения фонда оплаты труда на 10 %, а также необходимостью вложений для оборудования автобусов контрольно-кассовой техникой.

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Комментарии

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Николаи Рудаков
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Офигели вообще власть ваша греб.
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