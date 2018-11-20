Стоимость проезда в одном из автобусов Петрозаводска изменится

Цена на проезд в автобусах маршрута №9 вырастет, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 декабря стоимость проезда в автобусах маршрута №9 составит 28 рублей. Об этом говорится в уведомлении, направленном ООО ТК "Вираж" в адрес муниципалитета.